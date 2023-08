Nuovo parquet per la prossima stagione dell'Abc Castelfiorentino

Un nuovo look per il PalaBetti. In vista della stagione che segnerà il ritorno dell’Abc Castelfiorentino nel panorama di serie B, la dirigenza castellana ha deciso che era giunto il tempo di un completo rinnovamento del fondo del campo di gioco.



Così il Gialloblu Castelfiorentino, la società che ha la gestione dei due impianti sportivi PalaBetti e PalaGilardetti, ha provveduto al rifacimento del parquet che oggi porta una firma di lusso, quella di Dalla Riva Sport Floors, azienda che da 40 anni produce ed installa parquet sportivi certificati FIBA di prima qualità. Un grandissimo lavoro che è stato poi completato “in casa” grazie alla professionalità di Abc Tecnosport, ditta che ormai da anni opera nel ramo delle forniture ed attrezzature sportive, con particolare riferimento al mondo della pallacanestro, che ha provveduto alla realizzazione delle tracciature, alla colorazione delle aree e alla messa a punto dei canestri.

Un intervento che permette oggi, non soltanto alle tre società di basket castellane, ma all’intera comunità di Castelfiorentino, di avere un PalaBetti altamente funzionale in vista della prossima stagione sportiva. E tutto ciò è stato reso possibile grazie alla professionalità dei tecnici Dalla Riva e Abc Tecnosport ma anche grazie lavoro della dirigenza Abc e di tanti volontari che, fin dai primi giorni di luglio, sono stati quotidianamente impegnati sul campo prima nella rimozione del vecchio parquet, che ha fatto riemergere un pezzo di storia gialloblu riportando alla luce il vecchio fondo di gioco, e poi nella messa a punto dell’impianto. A loro il nostro immenso grazie.

E adesso, finalmente, ci siamo. Il nuovo PalaBetti è pronto ad accogliere la grande famiglia gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino