Pacchetto scuola 2023/24, aperto il bando a San Miniato

Un sostegno concreto per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate che sostenga il diritto allo studio dei figli e ne promuova l'accesso e il completamento del percorso scolastico. Arriva anche nel Comune di San Miniato l’incentivo individuale “Pacchetto scuola 2023/2024”. La conferenza educativa zonale ha adottato criteri e tempistiche comuni per fornire informazioni semplici, uniformi e chiare. Il bando, finanziato con fondi regionali e statali, mette a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un contributo economico (che va da 130 euro a 300 euro) per agevolare l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici.

Possono partecipare gli studenti e le studentesse residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, in una scuola secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità on line sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/ accedendo con le proprie credenziali di identità digitale (SPID o CIE) entro il 22 settembre 2023. I principali requisiti sono l'indicatore ISEE non superiore ai 15.748,78 euro, e l'età inferiore a 20 anni.

Il contributo può essere utilizzato per l’acquisto libri di testo, l’acquisto di altro materiale didattico e i servizi scolastici. Sono previsti controlli sui giustificativi di spesa e dunque il beneficiario è tenuto, in caso di controllo, a produrre documentazione di spesa. Se, in caso di controllo, non sarà prodotta la documentazione di spesa, è prevista la decadenza del beneficio e la revoca totale o parziale del contributo economico concesso. La graduatoria degli ammessi al “Pacchetto scuola” sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune entro il 20 ottobre 2023.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa