Prova la pallavolo con i Lupi di Santa Croce

Dopo l’indiscutibile successo della passata stagione, con tantissime iscrizioni e un’attività a dir poco intensa, tra tornei e tappe S3, si rinnova la proposta dei Lupi S. Croce rivolta alle fasce d’età più piccole. L’iniziativa “PROVA LA PALLAVOLO CON NOI” è pensata per bambine e bambini dal 2010 al 2017, che potranno allenarsi senza impegno, gratuitamente, dal 4 settembre in poi, per 15 giorni. Dopo il periodo di ambientamento, potranno decidere se iscriversi oppure no. Naturalmente sarà necessario presentare un certificato medico, anche per gli allenamenti “di prova”.

Gli orari? Sia per i nuovi accessi, sia per atlete/i già inseriti in organico, appuntamento lunedì e mercoledì, dalle 17.00 alle 18.30, presso le palestre “Banti”, in via Pisacane, a S. Croce sull’Arno.

Una bella occasione per avvicinarsi a uno sport tra i più popolari e tra i più consigliati per le fasce d’età in questione: i Lupi offrono un ambiente familiare e un’attività professionale, con istruttori e istruttrici qualificate; offrono la possibilità di proseguire nell’attività agonistica e di far parte di un contesto…da serie A, grazie alle imprese della Kemas Lamipel S. Croce, prima squadra maschile protagonista del prossimo campionato di A2 Credem Banca.

Per informazioni e prenotazioni, il riferimento è la dirigente Paola Puccioni, rintracciabile attraverso il canale whatsapp, numero di cellulare 329 9496063. Fascia oraria per un contatto telefonico: 12.30-14.30, 18.30-20.00 (giorni feriali).

I Lupi S. Croce sono su Facebook, Instagram, TikTok, riferimento Lupi Pallavolo.

Sito Internet: www.lupipallavolo.net.

Fonte: Lupi Santa Croce