Atto vandalico contro le auto dei servizi Asl di Montecatini: tagliate le ruote a 17 mezzi

Presumibilmente nella notte tra il 15 e il 16 agosto, nel parcheggio del centro sociosanitario di Montecatini, ignoti hanno compiuto un grave atto vandalico danneggiando le gomme delle auto pubbliche che sono utilizzate dai servizi domiciliari della Azienda USL destinati ai pazienti più fragili e bisognosi. Sull’evento criminoso indagano i Carabinieri.

Amara sorpresa ieri mattina, 16 agosto 2023, alle 7 quando è iniziata l’attività nel presidio sanitario distrettuale di via San Marco a Montecatini; infatti il personale si è accorto che erano a terra le gomme di tutte le 17 automobili USL posteggiate nel piazzale della struttura.

Tali auto sono utilizzate dai servizi sanitari e sociali per i cittadini che, a causa della gravità della loro situazione di salute, richiedono un servizio a domicilio; comunque immediatamente il personale si è attivato per garantire almeno i servizi urgenti, in particolare quelli rivolti ai pazienti oncologici.

L’Azienda USL ha sporto denuncia e al momento le forze dell’Ordine stanno procedendo con gli accertamenti utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compreso i video di eventuali telecamere intorno alla struttura, per risalire ai responsabili dell’inqualificabile gesto che danneggia principalmente i cittadini più fragili e bisognosi.