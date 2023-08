Controlli in Versilia: 9 persone fermate per droga

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca stanno intensificando le attività di controllo economico del territorio, specialmente nelle zone con più turisti e aggregazioni giovanili come la Versilia, come parte di un piano coordinato con la Prefettura. In particolare, sono stati condotti servizi per prevenire e reprimere il traffico illecito di droghe, supportati dalle unità cinofile del Corpo di Pisa.

Durante questi servizi, sono state sorprese 9 persone (8 italiane e 1 rumena) con circa 20 grammi complessivi di hashish e marijuana, oltre a una dose pronta all'uso. Nel corso delle ultime due settimane, sono state fermate 23 persone con oltre 100 grammi di droga per uso personale, sottoposte a vincolo cautelare e analisi da parte delle autorità e dell'USL. Questi individui sono stati segnalati alle Prefetture competenti per violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 riguardante l'uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono state controllate oltre 90 auto e identificate circa 170 persone, con l'applicazione di sanzioni per violazioni del codice della strada. Questa operazione dei finanzieri, che continuerà durante l'estate, rientra nelle loro responsabilità di controllo economico del territorio e nel dispositivo permanente per contrastare attività illecite. Questo impegno dimostra la costante dedizione nel contrastare tutte le forme di criminalità per la sicurezza di imprese, consumatori, cittadini e per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi di ritrovo pubblico.