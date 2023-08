Debora Sarti da Casalguidi incoronata Miss Cinema. Nella serata il ricordo di Gerry Stefanelli

Debora Sarti, 26 anni di Casalguidi (Pistoia) è la nuova Miss Cinema – Dr. Klein Toscana. Ha vinto la finale regionale satellite che si è svolta, in una serata di successo, in una piazza delle Orchidee gremitissima di pubblico a Marina di Bibbona. Debora lavora a Pistoia nel settore abbigliamento.

In un duello tutto pistoiese la Sarti ha superato Maria Vittoria Frediani, 20 anni di Quarrata. Grazie a questo successo Debora Sarti accede direttamente alle pre-finali nazionali di Miss Italia.

Al terzo posto si è classificata Chiara Helg 21 anni di Poggibonsi (Siena) anche lei sempre nelle prime posizioni nella classifica delle varie serate. Quarta classificata Benedetta Alocci, 18 anni di Porto S.Stefano (Grosseto) che ha preceduto Noemi Farina, 20 anni di Greve in Chianti (Firenze). Sesto posto per Francesca Fabbiani, 27 anni di Vicchio (Firenze).

E’ stato un lavoro molto difficile per la giuria vista la bellezza delle ragazze che si sono classificate in un ristretto giro di punti. La serata è stata presentata da Raffaello Zanieri e nel corso della manifestazione è stata ricordata con parole commosse la figura di Gerry Stefanelli, il patron della Syriostar che ci ha lasciato nei giorni scorsi.

Un ringraziamento particolare la Syriostar intende rivolgere all’amministrazione comunale di Bibbona, all’Asbi- Azienda Speciale Bibbona, alla Pro Loco, alla Pubblica Assistenza e agli operatori turistici della località della costa livornese. Tutti soggetti molto attivi, il cui impegno permette da tanti anni la realizzazione a Bibbona della finale di una fascia nazionale.

La vincitrice è stata premiata dal sindaco di Bibbona Massimo Fedeli che era anche presidente di giuria. Alle premiazioni hanno partecipato anche Fabio Scali della gioielleria Scali corso Matteotti 200 a Cecina in rappresentanza di Miluna Gioielli, il dottor Giovanni Cavallini responsabile commerciale Dr Klein, Silvia Simoni già finalista di Miss Italia e ora conduttrice televisiva.

Le acconciature delle ragazze sono state curate dal salone Hair Crazy di Elisa Barbetti via Aurelia Nord 43 Bibbona (Livorno). Hanno pettinato Elisa e Genny in rappresentanza di Framesi. La serata è stata curata per Syriostar da Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e Stefano Petruzzi.

La prossima finale per un titolo regionale satellite è per Miss Sorriso a Gavorrano (Grosseto) domani sera venerdì 18 agosto alle 21.30.