Incendio boschivo a Fauglia, 13 ettari in fiamme. Elicottero in azione

Le squadre di Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Via delle Querciole nel Comune di Fauglia per un incendio boschivo di interfaccia urbano rurale. L'area interessata dalle fiamme misura circa 13 ettari.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina e Ponsacco ha scongiurato che l'incendio si propagasse ad un bosco vicino e ad alcune case. Sul posto DO, CC Forestali e varie squadre appartenenti alla protezione civile.

L'intervento di un elicottero della Regione ha aiutato le squadre terrestri nel loro gravoso compito visto il caldo di questo periodo.