Infortunio all'alba su un peschereccio, soccorso un 59enne

Infortunio all'alba su un peschereccio per un uomo di 59 anni, soccorso a Porto Santo Stefano. Secondo quanto emerso l'uomo era fermo nel porto al molo Garibaldi, che si stava preparando per uscire in mare a pescare.

Sul posto, intorno alle 4 di mattina, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 che hanno trasportato l'infortunato d'urgenza prima all'ospedale di Grosseto, poi alle Scotte di Siena con l'elicottero Pegaso. Intervenuto anche il personale della medicina sul lavoro della Asl sud est, la guardia costiera e la polizia.