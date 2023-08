Lavoro, tre posti a tempo indeterminato nel Comune di Bibbona

Tre bandi di concorso a tempo indeterminato: per istruttore tecnico geometra, istruttore amministrativo e messo comunale. Requisiti, modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione sono consultabili sul sito del Comune di Bibbona, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e Avvisi.

Tutti e tre i bandi sono a tempo indeterminato e orario pieno. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line delle domande devono essere completati entro le ore 23.59 del 16 settembre.

“Grazie a questi 3 bandi – sottolinea il sindaco Massimo Fedeli – porteremo il numero dei nostri dipendenti da 34 a 37. Siamo un comune piccolo che in estate raggiunge il milione di presenze per cui occorrono sempre nuove professionalità per dare risposte ai nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Bibbona