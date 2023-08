Vandali devastano circolo per disabili nell'Aretino. Il sindaco: "Sdegno e vergogna"

Vandali che hanno devastato sedie e tavoli, vomitato, orinato e defecato al circolo per disabili al lago di San Cipriano a Cavriglia, nell'Aretino, gestito dalla polisportiva Rugiada. A denunciare l'episodio, definendolo "uno spettacolo degradante e vergognoso" con tanto di foto sui social, è il sindaco della cittadina, Leonardo Degl'Innocenti O Sanni. La polizia municipale sta verificando le immagini a circuito chiuso di tutte le telecamere comunali per rintracciare i vandali. "Preghiamo chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona del circolo, di segnalarlo alle autorità competenti per individuare i responsabili e punirli nel modo più adeguato - l'appello di Degl'Innocenti O Sanni -. Per il resto esiste solo lo sdegno e la vergogna per il gesto che ha causato anche danni economici a proprietà private che fanno del bene al prossimo. Cercheremo i responsabili e faremo di tutto per far si che l'autorità giudiziaria li punisca come meritano per quanto hanno fatto".