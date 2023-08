Intervento per maltrattamenti in famiglia, in giardino ha piante di marijuana: denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri di Poggio a Caiano si sono recati presso l'abitazione di un uomo di 33 anni, pregiudicato e disoccupato, al quale è stata notificata un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, in particolare la madre. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Prato, rientra in un procedimento in cui l'uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia.

Ma nel corso delle operazioni l'atteggiamento del 33enne ha insospettito i militari, che infatti hanno notato la presenza di alcune piante e di un forte odore proveniente da un giardino interno, non visibile dall'esterno dell'immobile. Da un controllo sono state individuate 13 piante di marijuana, nascoste dietro ad altra vegetazione. L'uomo è stato infine denunciato e le piante sono state sottoposte a sequestro.