Compleanno a tre cifre a Pieve a Nievole: Vera Niccoli spegne 100 candeline

Pieve a Nievole in festa per Vera Niccoli che oggi, 19 agosto, spegne 100 candeline. Il sindaco Gilda Diolaiuti nei giorni scorsi è andata a trovare la centenaria, in vista dell'importante traguardo. Insieme alla signora Niccoli anche l'inseparabile sorella Rita, anche lei prossima ad entrare nel club dei centenari.

Il primo cittadino nel congratularsi per questo secolo trascorso a Pieve a Nievole ha rivolto a Vera, in attesa di farlo anche per Rita, i migliori auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità pievarina che oggi si stringerà idealmente a entrambe per festeggiare questa bellissima ricorrenza.