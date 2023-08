Morto a 80 anni Roberto Colaninno, presidente della Piaggio e protagonista dell'imprenditoria italiana

Se ne va un pezzo della storia imprenditoriale toscana e non solo. È morto all'età di 80 anni Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio dal 2002. Originario di Mantova, iniziò la sua carriera alla FIAAM Filter, azienda italiana di componenti per auto con sede a Mantova, nel 1969, è stato poi tra le altre amministratore delegato della Olivetti nel 1995, ha lavorato per Telecom Italia, la società CAI - Compagnia Aerea Italiana che acquisirà il 51% di Alitalia, oltre ad altre importanti aziende.

Nel 2002 attraverso IMMSI acquista la Piaggio con un'operazione di leveraged buyout, quando la con un indebitamento di 557 milioni di euro; nel 2006 porta la Piaggio in Borsa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO