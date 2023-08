Montaione piange Anna Socci, per oltre vent'anni al servizio di Villa Serena

E' scomparsa Anna Socci di Montaione, conosciuta in paese per il suo lavoro alla rsa di Villa Serena per oltre 20 anni. La notizia si è diffusa velocemente nel borgo valdelsano, tra lo sconforto dei residenti e degli ospiti della struttura di ricovero. Socci era addetta all'assistenza di base, dunque si occupava quotidianamente di far trascorrere nel modo migliore possibile il ricovero.

Durante il periodo della pandemia covid, un articolo apparso su La Nazione mostrò l'attaccamento alla professione e il dolore che si provava nel vedere tante persone cadere per colpa del temibile virus all'interno della struttura sanitaria. "I nostri anziani muoiono e il nostro cuore è spezzato. In questo momento gli operatori di Villa Serena piangono per ognuno dei vostri anziani, piangono tutti gli anziani con il cuore pieno di angoscia e maledetta impotenza, e vogliamo solo farvelo sapere. Vi diamo le condoglianze, ma sappiamo che sono ben poca cosa, il nostro cuore è distrutto come il vostro e la nostra impotenza ci distrugge".

Il sindaco di Montaione Paolo Pomponi ha dedicato un sofferto post su Facebook per ricordare Anna Socci: "una montaionese, una donna con un carattere forte ma di una simpatia unica, una mamma, una moglie, una amica di moltissimi, una amica personale da sempre, con cui talvolta ci siamo pure "scontrati", ma senza che venisse meno il mio grande affetto. Anna era un pezzo di Montaione! Quanti ricordi di lei, dei suoi genitori, della sua sfortunatissima sorella Loretta. Non è un luogo comune dire che da oggi la nostra comunità è più povera. Quella comunità montaionese che si stringe a Sandro ed ai suoi bravissimi figli Andrea, Marco e Chiara. A Marco poi mi lega anche un rapporto più speciale. Purtroppo non ci sono parole "giuste" in questi casi.

Ci possiano certamente rammaricare che la vita talvolta è ingiusta. Tanto".