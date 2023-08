Dopo la lite dà fuoco all'appartamento: due arresti a Bagno a Ripoli

Incendio in appartamento questa mattina a Campi Bisenzio dopo un diverbio tra due marocchini di 25 e 27 anni, noti alle forze dell'ordine e finiti in arresto anche per aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti.

L'intervento è stato richiesto a mezzanotte e mezzo in via Castronella, per l'iniziale lite. Dopo essere venuti alle mani, il 25enne in stato di agitazione ha dato fuoco al materasso della camera da letto.

Da lì è partito l’incendio dell’intero appartamento che è stato dichiarato, poi, inagibile dai vigili del fuoco di Calenzano e Firenze-Ovest prontamente intervenuti sul posto.

Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, i due si sono picchiati nuovamente ma la lite è stata subito sedata dagli operanti e durante questa fase i due hanno opposto resistenza per impedire l'identificazione.

Nel corso degli accertamenti hanno rinvenuto nella disponibilità del 25enne 16 dosi di cocaina per 13 g circa e 12 g di hashish, ritenuti per fini di spaccio.

I due arrestati per incendio doloso, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono stati trasferiti a Sollicciano presso il carcere di Sollicciano in Firenze in attesa dell’udienza di convalida.