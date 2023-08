Leonardo Fabbri da Firenze vince l'argento ai Mondiali di Atletica

Gioie da Budapest per il mondo sportivo fiorentino e italiano. Ieri il 26enne Leonardo Fabbri ha ottenuto la medaglia d'argento nella finale di lancio del peso ai Mondiali di atletica, con il risultato di 22.34, suo miglior risultato finora. L'oro è andato a Ryan Crouser, l'atleta statunitense è andato sui 23.51. Anche il terzo posto è degli Usa con Joe Kovacs sui 22.12. Quella di Fabbri è la prima medaglia azzurra e arriva da risultati importanti come la vittoria al Golden Gala della Diamond League tenutasi al Ridolfi di Firenze poco tempo fa.

"Tante volte mi svegliavo avendo sognato di aver vinto una medaglia ai Mondiali - ha commentato alla fine della gara - e poi andavo a lavorare per ottenerla. Ora è arrivata e non so nemmeno così dire, la dedico al mio coach Paolo Dal Soglio. A me piace leggere le cavolate che scrivono sui social, di quelli che dicono che non sono performante, me li sono letti anche oggi prima della gara e la cosa mi ha motivato enormemente".