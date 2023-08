429, elisoccorso per un 50enne a Castelfiorentino

Incidente stradale per un 50enne lungo la vecchia 429, nel tratto denominato via Ciurini tra Pesciola e Petrazzi. Il fatto è accaduto poco prima delle 18.Un autocarro, pare per una mancata precedenza, avrebbe urtato una moto che stava circolando sulla statale. Sul posto la polizia municipale e i sanitari della Misericordia di Castelfiorentino. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Careggi a Firenze in codice rosso. Rilievi per mano della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.