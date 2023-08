A Capannori soccorsi anche specie di uccelli adulti con Anpana

Da quest’anno anche alcune specie di uccelli adulti feriti o in difficoltà presenti nel comune di Capannori (come storni, gabbiani reali e piccioni), che altrimenti non riceverebbero assistenza, usufruiranno del servizio di recupero e cure di Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente)- Sezione Territoriale di Lucca, grazie alla rinnovata e potenziata convenzione tra il Comune e l'Anpana, finalizzata al recupero dei pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi sul territorio comunale.

Il rinnovo della collaborazione, in vigore fino ad agosto 2024, è stata logica conseguenza anche dei buoni risultati ottenuti nel 2022.

Tutti gli animali recuperati vengono portati al Cruma di Livorno dove vengono curati, svezzati e rimessi in libertà.

“La collaborazione con Anpana per questo servizio che ci consente di salvare piccoli animali che altrimenti nei primi mesi di vita non riuscirebbero a sopravvivere è risultata essere molto proficua – afferma l'assessore alla tutela degli animali, Giordano Del Chiaro-. Quest’anno, inoltre, sperimentiamo l’aiuto ad alcuni volatili adulti in difficoltà, per dare ancora maggior supporto agli animali presenti sul territorio. Si tratta di un servizio che è diventato anche un punto di riferimento per i cittadini che spesso segnalano situazioni di animali in difficoltà. Ringrazio i volontari di Anpana Lucca per la passione e la professionalità con cui svolgono il servizio”.

Soddisfazione viene anche espressa dal Presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini e dal Vice Presidente Nicola Fantozzi, per questo servizio che partito da Capannori si è successivamente esteso anche ad altri Comuni della Piana.

“Siamo molto soddisfatti del rinnovo e del potenziamento della Convenzione con il Comune di Capannori, con cui cinque anni fa abbiamo dato avvio ad un servizio che è diventato punto di riferimento per tantissimi cittadini della Piana di Lucca sensibili alla tutela dei piccoli volatili o di quelli in difficoltà - spiegano Angelo Bertocchini e Nicola Fantozzi - presidente e vice presidente di Anpana. A fronte delle decine di chiamate quotidiane, Anpana Lucca mette a disposizione, giornalmente, tra i 3 e i 5 operatori a seconda del numero di animali da salvare , mentre 3 sono i mezzi impiegati per il servizio che ci consente di mettere in salvo tanti piccoli animali”.

Quanto all’assistenza degli uccelli adulti o in difficoltà, Anpana si occuperà del recupero di alcune specie (con basso/bassissimo indice di appropriatezza secondo la classificazione della Regione Toscana). Per altre razze adulte o di feriti é convenzionata l'Associazione Vegasoccorso di Viareggio.

Per richieste di recupero è possibile contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero 366/2780347 o il 3470111662.

Fonte: Ufficio Stampa