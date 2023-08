Biblioteca di Empoli, sta per tornare l'orario invernale

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli fino al 26 agosto sarà aperta da lunedì a sabato in orario 8.30 - 13.30.

Mentre da lunedì 28 agosto tornerà in vigore l’orario invernale.



Per quanto riguarda, il Punto prestito "Ti presto" al Centro Giovani Avane, in via Magolo 32, riaprirà il 5 settembre. Il Punto prestito "Ti presto" alla Casa della Memoria, in via Livornese 42, effettuerà apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario pomeridiano, dalle 16 alle 19.



Si ricorda inoltre che, nel mese di agosto, il prestito interbibliotecario è sospeso.