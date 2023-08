Controlli nel weekend sul litorale livornese: denunce per droga, patenti ritirate e multe

Nel recente fine settimana, i carabinieri di Cecina hanno intensificato i controlli sul territorio su ordine del Comando Provinciale di Livorno e in accordo con le direttive del Prefetto. L'obiettivo era prevenire reati contro il patrimonio, contrastare lo spaccio di droga, affrontare forme diffuse di illegalità e garantire la sicurezza stradale.

Questo servizio coinvolgeva i militari delle stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinati dal Comandante della Compagnia. Sono stati istituiti punti di controllo lungo le principali strade per monitorare e identificare potenziali soggetti sospetti nell'area.

Durante le operazioni, sono state controllate 18 persone soggette a misure cautelari e preventive. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state identificate 36 persone e controllati 29 veicoli. I Carabinieri hanno emesso 10 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata revisione periodica, guida senza patente, guida con patente scaduta e uso del telefono cellulare alla guida.

Nella località Sovita, un guidatore è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l'effetto di cocaina, con ritiro immediato della patente. A Castagneto Carducci, un neopatentato è stato sanzionato e ha avuto la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

In Marina di Bibbona, all'esterno di due locali notturni, sono state individuate 7 persone che assumevano droghe stupefacenti. Complessivamente, sono state sequestrate 9,26 grammi di cocaina e hashish, e le persone sono state segnalate alle autorità.

I Carabinieri continueranno con questi servizi mirati nelle prossime settimane per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti nell'area di Cecina.