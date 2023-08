La pattinatrice di Capraia e Limite Martina Nuti verso i mondiali in Colombia

Impegno internazionale per Martina Nuti, pattinatrice originaria di Capraia e Limite che assieme al partner di danza Nicholas Masiero andrà in trasferta in Colombia. Dopo la vittoria nella semifinale italiana della World Cup, un altro importante obiettivo: sono stati infatti convocati per i Mondiali dal 17 al 30 settembre ad Ibaguè, dopo essersi classificati tra i primi tre nel campionato italiano.

Nuti è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche di Firenze per la magistrale, dopo una triennale ottenuta a novembre dello scorso anno con 110 e lode. La sua passione con i pattini dura da ormai 15 anni ed è tesserata con la Skating Academy di Pisa. E' stata vice campionessa europea nel 2018 (all'epoca per la Polisportiva Coop Empoli, e nel 2022 ad Andorra. Nel 2019 il Comune di Capraia e Limite l'ha premiata con il Premio Navicello, il più alto riconoscimento del territorio, per i suoi meriti sportivi.

La coppia Nuti-Masiero, nonostante figuri tra i 'senior', è relativamente giovane, da fine 2022, ma i risultati con l'atleta veneto tesserato con la Polisportiva Spinea hanno portato in alto i due, allenati da Lorenza Risidori e da uno staff tecnico di indubbie capacità.

Oltre all'impegno sportivo, c'è anche un impegno economico. Se la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha assicurato viaggio, vitto e alloggio ai due danzatori su pattini, discorso diverso è per il team di preparatori e allenatori, che è sulle spalle degli atleti. A tal proposito, sono in corso valutazioni per sponsor che vogliano far proseguire al meglio il sogno sportivo della coppia di atleti.