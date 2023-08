Scoperta una banda specializzata nei furti di orologi in Versilia: quattro arresti

La notte del 20 agosto scorso, la polizia ha effettuato l'arresto di quattro persone di età compresa tra i 19 e i 29 anni, tra cui una donna, tutti originari della Campania. Sono stati sorpresi mentre commettevano un furto di un orologio Rolex dal valore di circa 70mila euro, ai danni di una cittadina russa a Forte dei Marmi. La vittima, una ragazza di 31 anni, è stata ferita leggermente a causa dell'aggressione.

Gli arresti sono il risultato di un'attività di indagine avviata mesi fa dal Questore di Lucca, mirata a prevenire e monitorare i reati in luoghi turistici come la Versilia. La Squadra Mobile di Lucca, insieme ai Commissariati di PS di Viareggio e Forte dei Marmi, ha individuato una banda specializzata nei furti di orologi di valore.

I quattro arrestati avevano infatti un modus operandi ben definito: due di loro individuavano le vittime in base al tipo di orologio e persona, mentre gli altri due commettevano i furti. Avevano capacità nel riconoscere i modelli e il valore degli orologi. Se le vittime resistevano non desistevano ad usare la violenza.

La polizia li ha sorpresi in flagranza mentre si incontravano per compiere un furto. La donna aveva rubato l'orologio ma aveva cercato di nasconderlo dietro una rete di recinzione. L'orologio è stato recuperato e restituito alla vittima.

Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Lucca e Pisa e saranno processati. Il Questore Dario Sallustio ha sottolineato che questi arresti sono il risultato di un'operazione avviata in estate per ridurre i furti di orologi nella zona di Forte dei Marmi.