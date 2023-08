Tutto pronto per la '1° Coppa Città di Castelfiorentino'

Circa centoquaranta i partecipanti (cat. Juniores, 17-18 anni) provenienti da varie regioni d’ Italia. Tracciato di 115 km che oltre al capoluogo interessa la frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa. La partenza alle 14.

Circa centoquaranta partecipanti della cat. Juniores (17-18 anni) provenienti da varie regioni italiane sono attesi domenica prossima (27 agosto) per la gara ciclistica “1° Coppa Città di Castelfiorentino” e del Trofeo sportivi “Il Bastione”

Organizzata dalla ASD Valdelsa 2000 ciclismo in collaborazione con il Circolo “Il Bastione” e il Comune di Castelfiorentino, la corsa è altresì valida per la “Coppa Bizzugo”, la “Coppa Marco Cambi” e la “Coppa Stefano Taddei”, e sarà visibile su RAI SPORT, reti toscane canali 80 e 88.

La partenza della gara è alle ore 14.00 e il circuito della gara si sviluppa su un tracciato complessivo di 115 km, di cui i primi 45 pianeggianti nel capoluogo, per poi prendere la direzione della frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa e della località Pesciola. La gara di domenica gode del contributo di numerosi sponsor locali.

“Un’estate all’insegna dello sport - sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – e che nel mese di agosto registra la seconda gara di ciclismo, a conferma della disponibilità del nostro territorio a ospitare iniziative che contribuiscono a diffondere tra i giovani la passione per questa disciplina, che ci ha regalato in passato e regala ancora oggi grosse soddisfazioni, come l’ultima partecipazione di Bettiol e Sbaragli alla nazionale di ciclismo. Il mio ringraziamento va pertanto ai dirigenti della società che ha promosso questa bella iniziativa, agli sportivi del Circolo Il Bastione e agli sponsor che l’hanno sostenuta con il loro generoso contributo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino