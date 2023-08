Urna cineraria trovata sulla spiaggia dell'Argentario

Forse volevano disperdere le ceneri del caro estinto ma, per sbaglio o per volontà, hanno buttato in mare anche l'urna. Infatti ieri mattina sulla spiaggia della Giannella all'Argentario è stata trovata l'urna, pochi metri a sud dello stabilimento della Goletta a Orbetello. Sul tappo la dicitura Cimiteri capitolini, che indicano la provenienza romana dell'urna in legno, con un codice identificativo e le ceneri ancora all'interno. La guardia costiera ha avviato le verifiche per capire se siano state rilasciate le autorizzazioni per la dispersione delle ceneri in mare.