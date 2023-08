Controlli dei carabinieri a Pisa, una denuncia per ricettazione e una per guida in stato di ebbrezza

Durante un ampio controllo del territorio promosso dalla Compagnia Carabinieri di Pisa per incrementare la sensazione di sicurezza dei residenti e dei turisti, i militari della Sezione Radiomobile hanno riportato i seguenti risultati.

Una denuncia nei confronti di un 50enne residente nella zona di Carrara per "inottemperanza del divieto di ritorno" nel Comune di Pisa. Il soggetto è stato individuato durante un controllo nella zona centrale della città il 20 agosto. Gli accertamenti hanno rivelato che aveva una misura di prevenzione che gli impediva di tornare nel Comune di Pisa.

Una denuncia per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti e con segni falsi. In particolare, nella zona vicino alla Torre Pendente, frequentata da numerosi turisti, i militari hanno controllato un cittadino extracomunitario di 69 anni il 21 agosto. L'uomo, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di fuggire dopo aver raccolto la merce contraffatta che aveva esposto. È stato raggiunto e identificato, e successivamente è stato deferito in stato di libertà.

Infine, una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Durante la notte del 21 agosto, i militari hanno fermato il conducente di una motocicletta, un 31enne già noto alle forze di polizia, e lo hanno sottoposto al test con etilometro. Il test ha rilevato un tasso alcolemico di 0,86 g/l, superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata.

Queste azioni sono parte di un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nel territorio.