Corsi post laurea all'Università di Siena, 82 offerte

Sono 82 i corsi post laurea offerti dell’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024. Si tratta di 53 master universitari fra quelli di I e di II livello, 4 corsi di perfezionamento, 11 corsi di aggiornamento professionale, 9 corsi di formazione e 5 summer school. A breve saranno pubblicati anche gli altri bandi dei master per i quali è in corso l’iter di perfezionamento delle convenzioni.

Ai master si accede con un titolo di laurea, mentre per gli altri corsi possono essere previsti requisiti di accesso diversi, che occorre verificare nei rispettivi bandi; ad alcuni corsi si accede anche con altri titoli di studio. L’elenco completo dei bandi, con le scadenze e i requisiti di ammissione, sono pubblicati sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i bandi per i Dottorati di Ricerca in scadenza.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa