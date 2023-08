Aiutò bisognosi dopo l'Eccidio del Padule, il ricordo del medico Giovanni Panichi

Esimio medico veterinario, il professor Giovanni Panichi nacque nella frazione di Stabbia, a Cerreto Guidi, nel 1915 e morì all’età di 92 anni a Castelfiorentino.

Venerdì 25 agosto alle ore 21,30 al Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, verrà proposto un interessante e pressoché inedito video che racconta la vicenda umana e professionale del Prof. Panichi con numerose testimonianze.

Dal documento emerge come nella triste vicenda dell’Eccidio del Padule, il professor Panichi sprezzante del pericolo incombente, si prodigò nell’assistere persone bisognose di cure, vista l’assenza del medico. Ancora oggi, a Stabbia, i più anziani ne ricordano l’impegno e il coraggio.

In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario del Padule di Fucecchio, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ricorderà questo illustre concittadino nel corso di una serata alla quale parteciperanno il Sindaco Simona Rossetti, il Vice Sindaco Paolo Feri, che si è personalmente attivato per questa iniziativa, e alcuni parenti del professore.

Il video è un modo per portare alla luce una storia a molti sconosciuta e per conservare la memoria di personaggi straordinari come Giovanni Panichi.

A Cerreto Guidi, le celebrazioni proseguiranno Sabato 26 agosto, alle ore 9.30, a Stabbia con la deposizione di una corona d’alloro sotto la lapide di Piazza XXIII Agosto; successivamente, alle ore 10.00, sempre a Stabbia, nel “Giardino della Meditazione” intitolato a Livio Lensi, si terranno l’intervento del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e la celebrazione della Santa Messa. A seguire, letture e testimonianze sull’Eccidio.





Tutte le notizie di Cerreto Guidi



<< Indietro