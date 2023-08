Letture all'aria aperta, torna la Biblioteca al parco di Serravalle

Tornano le belle letture e i laboratori creativi all’aria aperta: al parco di Serravalle, nelle piazze e nei giardini. Calendario alla mano, perchè sono previste ancora tante iniziative fino a metà settembre.

Le attività de La Biblioteca di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire, prevedono il lunedì le letture ad alta voce in stile L'Ora del racconto e il giovedì i laboratori creativi.

Un viaggio in dodici tappe che prosegue con tanta partecipazione ed entusiasmo: la rassegna tornerà lunedì 28 agosto, giovedì 31 agosto e poi, lunedì 4 settembre, giovedì 7 settembre, lunedì 11 settembre, per concludersi, giovedì 14 settembre. Il lunedì si comincia alle 18, il giovedì invece alle 17.30.

L'Ora del Racconto in piazza, in programma nella giornata di mercoledì, anch'essa forte del Punto prestito mobile con libri da consultare e scegliere, tornerà il 30 agosto, alle 18, in via Cavour nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca, il 6 settembre, alle 17.30, in piazza Matteotti e infine il 13 settembre, alle 18, nel giardino delle Collinette in via Valsugana.

C’è attesa anche per il ritorno a settembre del gruppo delle creative sferruzzanti, col fatto a mano, a maglia e all’uncinetto e chissà con quali soprese e novità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 'Fucini' inviando una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa