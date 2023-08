Meraville, due passi nella storia tra le vigne e le dimore rinascimentali del Chianti

Due passi nella storia che stupisce e crea “Meraville”. Una passeggiata, unica nel suo genere, che coniuga ambiente, cultura, escursionismo ed invita a attraversare alcune delle più affascinanti e prestigiose dimore storiche del territorio come la Tenuta Poggio Torselli, Villa Machiavelli, Villa Vrindavana e Villa Mangiacane. Per la gioia degli amanti del cammino e dei cultori del movimento all’aria aperta l’iniziativa “MeraVille - A spasso nel Chianti” si lascerà scoprire ancora una volta, per la quinta edizione. Domenica 3 settembre, nell’ambito della Festa del Volontariato Sancascianese, in programma al Parco del Poggione dal 2 al 10 settembre, si terrà l’iniziativa ludico-motoria che punta ad offrire un’occasione di socializzazione immersi nella natura delle colline chiantigiane e l’opportunità di valorizzare le risorse paesaggistiche e architettoniche del territorio. La passeggiata è organizzata dalla Festa del Volontariato Sancascianese.

L’iniziativa, da svolgere a passo libero, propone due diverse distanze: un tragitto di 11 Km e uno lungo 15 Km. Il percorso di straordinaria bellezza attraverserà le ville di origine rinascimentale, si svolgerà su strade bianche, fiancheggerà vigne e sentieri di bosco segnati e presidiati negli attraversamenti stradali dal personale dell’organizzazione dalle 08.30 fino alle 12.30. All’interno dell’area del Poggione sarà presente del personale per l’accoglienza e la conferma della registrazione. Per entrambi i percorsi la partenza, prevista alle ore 8.30, è al Parco Dante Tacci (Area Poggione) di San Casciano in Val di Pesa. È obbligatorio fare la pre-iscrizione online. Pre-iscrizione tramite form di Google: https://docs.google.com/.../1zUPBf01ggOYjPsSZwRPNPKC.../edit Maggiori info: https://www.festadelvolontariatosancascianese.it/meraville/. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: cell. Tiberio Maestrini: 3925604653, cell. Niccolò Bartalini: 3338573733.