Minaccia un 14enne per farsi consegnare la collana: denunciato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per rapina dopo aver minacciato un minore di 14 anni ad Arezzo per ottenere la sua collana. L'episodio è avvenuto nel centro della città, quando il giovane ha chiesto al minore di provare la collanina che aveva al collo. Di fronte al rifiuto del ragazzo più giovane, il 19enne lo ha minacciato pesantemente, costringendolo a consegnare la collana. Dopo la denuncia dell'incidente, la squadra mobile della polizia è riuscita a identificare il giovane e lo ha denunciato per il reato di rapina.