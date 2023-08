Niente vetro e lattine per il Beat Festival

Conto alla rovescia terminato. La più grande festa dell’estate non solo empolese ma della Toscana, il ‘Beat festival’, è ormai alle porte e la città di Empoli si sta preparando. Da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto 2023 e da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre 2023: sette giorni di musica, divertimento, street food, Dj set al parco di Serravalle di Empoli. Il ‘Beat festival’ è organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

Vista la numerosa affluenza di pubblico, ai fini assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio, è stata emanata l’ordinanza 450 del 21 agosto 2023 (https://tinyurl.com/5h7e7m4t), che vieta in maniera assoluta, all’interno del parco di Serravalle, la vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, dalle 15 del 24 agosto 2023 alle 4 del 28 agosto 2023 e dalle 15 del 31 agosto 2023 alle 4 del 3 settembre 2023.

È disposto il divieto assoluto ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

L’ordinanza si rivolge anche a tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica, rientranti nell'area sportiva, nel parco di Serravalle, sul Viale delle Olimpiadi e zone limitrofe a quest'ultimo; a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sarà punito, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa