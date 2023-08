Se ne va un'icona della musica italiana: è morto Toto Cutugno, era nato a Fosdinovo

Il mondo della musica piange la perdita di un'icona indiscussa: Toto Cutugno. Il cantautore italiano è scomparso all'età di 80 anni presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Il cantautore era nato a Tendola, frazione di Fosdinovo, anche se pochi mesi dopo la sua nascita la famiglia si è trasferita a La Spezia per ragioni di lavoro. Cutugno ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana e internazionale, con un po' di Toscana nel cuore.

Fin da giovane, Cutugno si è avvicinato alla musica, iniziando a suonare il tamburo e successivamente la batteria. Le sue prime esperienze con gruppi come Toto & i Rockers e Ghigo e i goghi hanno posto le basi per la sua carriera eccezionale.

Negli anni '70, Cutugno ha formato il gruppo Albatros, dove ha iniziato anche a esibirsi come cantante. La svolta è arrivata nel 1976, quando il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "Volo AZ504", ottenendo un notevole successo. Da qui inizia la carriera solista di Toto Cutugno, caratterizzata da hit come "Donna donna mia" e "Soli", scritta per Adriano Celentano.

Il 1980 è stato un anno di trionfo per Cutugno, con la sua vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano "Solo noi". Questo successo è stato solo l'inizio di una serie di trionfi, culminati con la sua partecipazione e vittoria all'Eurovision Song Contest nel 1990 con la canzone "Insieme: 1992".

Cutugno non solo ha lasciato un'impronta indelebile sulla scena musicale italiana, ma anche internazionale. Le sue canzoni, tra cui l'iconica "L'italiano", hanno conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. La sua abilità nel scrivere testi profondi e significativi gli ha permesso di trasmettere emozioni universali attraverso la sua musica.

Oltre alla sua carriera di cantante, Cutugno è stato anche autore, scrivendo brani per numerosi artisti italiani e internazionali. La sua musica ha saputo superare i confini linguistici e culturali, unendo le persone attraverso le sue melodie coinvolgenti.

La sua malattia e il ritorno trionfale dimostrano la sua determinazione e la sua passione per la musica, che ha continuato a portare avanti con forza nonostante le sfide personali. Il suo legato con il pubblico è rimasto saldo nel corso degli anni, testimoniando il suo status di leggenda musicale.

La morte di Toto Cutugno lascia un vuoto nel cuore dei suoi fan e di tutti coloro che hanno amato la sua musica. Le sue canzoni continueranno a risuonare nelle nostre menti e nei nostri cuori, mantenendo vivo il suo straordinario spirito artistico. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari, mentre continuiamo a celebrare la sua eredità musicale senza tempo.