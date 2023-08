Auto contro camion a Lucca, nel frontale perde la vita un 75enne

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è temporaneamente chiusa al chilometro 29, tra Lucca e Ponte a Moriano, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 14.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona. Nello specifico un'auto, con a bordo un 75enne, e un camion si sono scontrati frontalmente, provocando la morte dell'anziano. Pare che la vettura si sia spostata improvvisamente sull'altra corsia, forse per un malore del conducente.

Sul posto un'automedica di Lucca, l'ambulanza della Croce verde, vigili del fuoco e polizia municipale, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Allertato inizialmente anche il Pegaso, poi fatto rientrare.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.