Caldo torrido, a Monteboro (Empoli) sfiorati i 42 gradi

Ha sfiorato i 42 gradi di temperatura il termometro in uno dei punti più alti di Empoli, in zona Monteboro, secondo la stazione meteorologica lì posizionata. Il dato è delle 14.45, ora dopo la quale il termometro ha pigramente ripreso a scendere. Il picco a Empoli centro invece è di 'soli' 39,8 gradi. Comunque, un caldo da record che ritorna dopo il luglio torrido appena terminato. L'ondata di calore su Firenze era prevista da bollino rosso ed è stata allungata anche per giovedì 24 e venerdì 25 agosto. Le temperature misurate a Empoli indicano come il fenomeno sia diffuso anche in provincia.