Gialloblu Castelfiorentino, i quadri tecnici 2023-24

Sarà un Gialloblu Castelfiorentino all'insegna della continuità quello che lunedì 28 agosto alle ore 21.30 si radunerà al PalaBetti agli ordini di coach Dario Chiarugi e del suo assistente Antonello Miranceli per dare ufficialmente il via alla nuova avventura nel campionato di Promozione. Confermata in blocco, infatti, la rosa della passata stagione, andata ad un passo dalla conquista dei playoff, alla quale si aggregheranno alcuni giovani del vivaio gialloblu. Il tutto con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e provare a migliorarsi, con lo sguardo sempre rivolto a quei playoff che nelle ultime due stagioni sono svaniti proprio sul più bello.

Ecco i quadri tecnici: