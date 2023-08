Il grande ritorno del Palio dei Balestrieri nella Piazza dei Priori

Sabato 26 agosto torna a Volterra il Ludus Balistris, cioè il Palio dei Balestrieri. Come ogni anno la Compagnia Balestrieri invita tutti ad assistere gratuitamente ad uno spettacolare e suggestivo torneo di tiro con la balestra antica da banco.

Nella cornice di Piazza dei Priori allestita a festa, alle 21,15 potrete ammirare il duello tra cinque delle compagnie di balestrieri migliori d’Italia.

I Balestrieri di Pisa Porta San Marco, la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Compagnia Balestrieri di Pisa, la Società Terzieri Massetani e la Compagnia Balestrieri della Città di Volterra si sfideranno al cospetto dei Priori e dei notabili delle Città, per aggiudicarsi la vittoria sul piatto e sul corniolo, proponendo uno spettacolo che offrirà l’opportunità di conoscere l'arte del tiro con la balestra.

L’evento riporta alla luce le antiche tradizioni dei balestrieri volterrani i quali, quando non erano impegnati in battaglia, al fine di adempiere all’ordine di addestramento a loro impartito, indicevano e partecipavano a tornei.

Potrete vedere scoccare dardi che, scagliati dalle potenti balestre, percorreranno sibilano la Piazza dei priori e colpiranno i centri posti a trentasei metri di distanza. Potrete assistere all’affascinante esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro, allietati dalle sprezzanti rime di Messer Lurinetto da Siena.

In una magica atmosfera notturna la Piazza dei Priori di Volterra si accenderà di colori e suoni di tamburi e chiarine che scandiranno il passo altero degli armati accompagneranno lo svolgersi della tenzone. Vi aspettiamo tutti a Volterra sabato 26 agosto 2023 dalle ore 21,15 in Piazza dei Priori per assistere gratuitamente allo spettacolo.