Incendio in una baracca in Valdinievole, evacuate tre persone

Tre persone sono state evacuate nella notte a Montecatini Terme dopo l'incendio di una baracca di legno e di una roulotte nella zona di via Machiavelli. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco con nove uomini e tre automezzi: illese le persone presenti sul posto, che presumibilmente utilizzavano le strutture andate a fuoco come ricovero per la notte. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero a un edificio vicino. Sul posto anche i carabinieri e l'assessore alle politiche sociali per l'identificazione delle tre persone, che non hanno avuto bisogno di cure sanitarie, e la successiva ricollocazione in una struttura.