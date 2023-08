Quello che si è comprato un cimitero abbandonato in Mugello

L'ex cimitero di Salecchio, piccola frazione del Comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) ha un nuovo proprietario. Manca ancora l'ufficialità dell'apertura della busta ma l'uomo che si è comprato un cimitero è il conduttore radiofonico della trasmissione 'Caterpillar' e drammaturgo Massimo Cirri.

La notizia era stata resa nota da un articolo de Il Post, dove veniva spiegato che Cirri aveva offerto 3.050 euro, cioè poco sopra la basta d'asta di 3mila euro.

Il cimitero è abbandonato da anni e, a quanto sembra, Cirri vorrebbe riqualificarlo.

La sua è stata l'unica offerta arrivata al Comune dell'alto Mugello.

Il sindaco Gian Piero Moschetti ha commentato positivamente: "Siamo molto contenti perché in questo modo restituiamo quelli che consideriamo spazi pubblici a tutti gli effetti, a una funzione pubblica. La busta verrà aperta domani, Massimo Cirri ha scritto pubblicamente l'importo e immaginiamo che sarà quello. C'è curiosità per il progetto che vorrà portare avanti, uno spazio culturale 'complesso' come tutte le cose che fa lui".

Il Comune di Moschetti, a quanto si apprende, potrebbe vendere un altro cimitero in disuso e forse anche una chiesa: "I resti delle salme sono stati portati via da tempo e la legislazione non permette più di avere camposanti in zone così isolate e non controllati" ha spiegato.