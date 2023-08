Un bimbo di 10 anni ha rischiato di annegare in un parco acquatico di Tirrenia, a Pisa, rimanendo sott'acqua per del tempo in una delle piscine. Non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Dopo il recupero, il piccolo è stato rianimato da un medico all'interno della struttura e dai sanitari inviati dal 118. L'elisoccorso lo ha trasferito poi, in stato di coscienza e in condizioni stabili, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.