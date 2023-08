Salario minimo, il Pd si mobilita per la raccolta firme: banchetti fuori dal Beat Festival

L’Empolese Valdelsa si mobilita per la battaglia sul salario minimo. Nelle prossime settimane saranno allestiti banchetti e punti raccolta in tutti i Comuni dell’Unione.

"Il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione, ha presentato una proposta concreta e fattibile, che aiuterebbe 3 milioni di lavoratori e lavoratrici sottopagati. Il governo e la maggioranza finora non hanno dato una risposta, ma traccheggiano. Vogliamo delle risposte serie, dobbiamo garantire la dignità del lavoro, sotto i 9 euro l’ora è sfruttamento" spiega Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa.

A Empoli ci sarà un punto raccolta firme presso il parco di Serravalle (lato parcheggio) da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto dalle 18 e ancora da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre sempre dalle 18 in poi, in occasione del Beat Festival.

Da giovedì 7 settembre banchetto al mercato settimanale la mattina dalle 9.30 alle 12.30 (lato via Bisarnella - Ponte sull'Orme).

A Vinci sabato 9 settembre dalle 9.30 alle 12.00 in piazza Libertà e domenica 10 settembre dalle 9.30 alle 12.00 davanti Casa del Popolo Sovigliana, a Montaione sabato 9 settembre dalle 10 alle 13 presso la sede PD in via Kennedy 5.

A Certaldo sabato 16 settembre dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede PD in via Roma 48/50.

Prossimamene saranno organizzati punti raccolta anche negli altri Comuni dell’Unione.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa