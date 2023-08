Smartphone rubato a Roma ritrovato in Casentino

A Roma viene rubato uno smartphone. In Casentino, pochi giorni dopo, viene trovato in un camion proveniente dal Portogallo. Una persona, infine, viene denunciata per ricettazione.

I carabinieri di Bibbiena sono entrati in azione dopo una denuncia arrivata ai colleghi di Roma San Basilio. Un uomo aveva denunciato il furto del cellulare ma senza elementi utili per identificare il ladro. Vicino a Pratovecchio Stia è stato trovato successivamente lo smartphone, acceso ma usato con un'altra sim.

L'attenzione dei militari è stata attratta da un camion proveniente dal Portogallo, in sosta nel comune di Pratovecchio Stia. L’atteggiamento sospetto dell’autista e riscontri sul campo da parte dei carabinieri casentinesi, in costante contatto con i colleghi romani, hanno permesso di rinvenire il telefono tra le sue mani. Vane le giustificazioni di averlo rinvenuto smarrito. L'uomo è stato denunciato.