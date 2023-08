"Sono un dipendente della banca", e si fa fare due bonifici

I carabinieri di Cecina hanno rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno un presunto truffatore seriale di origini campane. L’uomo, di 37 anni, operava online.

Utilizzando un sistema creato ad arte per ingannare le vittime, al primo contatto telefonico il truffatore si è presentato come dipendente della banca di riferimento del correntista. Ha invitato il truffato a seguire le indicazioni da egli stesso fornite facendosi rilasciare le credenziali di accesso al servizio di home banking. Dopodiché ha fatto due bonifici per 1200 euro in favore di un conto corrente estero.

La vittima della truffa si è rivolta ai carabinieri di Cecina. Le indagini hanno consentito di identificare il malfattore. L'uomo aveva precedenti analoghi, con lo stesso modus operandi.

Il 37enne è stato denunciata in stato di libertà per truffa con ausilio del mezzo informatico.