Svastiche lungo la passeggiata partigiana

Tre svastiche e alcune scritte sono apparse sulle pareti di un muro a Santa Fiora, nel Comune di Grosseto. Le scritte sono "Boia chi molla" e "Morte alla feccia rossa".

Le scritte sono state vergate vicino all'abitato di Bagnore, in località Crocina nel comune di Santa Fiora dove pochi giorni fa si è tenuta una Passeggiata partigiana organizzata da Anpi Amiata Grossetana e Piancastagnaio, dallo Spi-Cgil Lega Amiata in collaborazione con Coop Unione Amiatina.

Per Anpi si tratta di "una gravissima intimidazione di stampo fascista, anche in considerazione delle finalità degli organizzatori coinvolti nell'evento, costituendo un vergognoso oltraggio verso tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti per avere scelto di lottare contro le nefandezze degli oppressori, oltreché verso tutti coloro che hanno dato la propria vita per la libertà e la nascita della Repubblica Italiana, democratica ed antifascista".

Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili.