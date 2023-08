I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:35 nel comune di Scandicci, in Via di San Colombano, per un incendio di un annesso agricolo.

I vigili del fuoco intervenuti con 3 automezzi 9 unità hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio al termine del quale sono stati rinvenuti due cani deceduti. Non risultano persone coinvolte.