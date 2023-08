Carabinieri, Catalani lascia Capraia e Limite dopo 23 anni

Cambio del Comandante alla stazione dei Carabinieri di Capraia e Limite. Il luogotenente “carica speciale” Giuseppe Catalani, che ha diretto la stazione di Capraia e Limite per 23 anni, è stato nominato per un nuovo incarico presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze.



Il sindaco Alessandro Giunti ha salutato il Comandante Catalani ricordando il lavoro svolto quotidianamente sul territorio con un sentito ringraziamento: “La nostra riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto in tutti questi anni a favore della comunità, mettendo a disposizione di tutti la sua esperienza e le sue doti umane, con dedizione ed impegno. Noi tutti riconosciamo la sua puntuale e importante attività di controllo del territorio, la gestione dell’ordine pubblico, partecipando e permettendo di portare a termine operazioni di indagine insieme al lavoro instancabile per diffondere la cultura della legalità. Al Comandante anche i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che svolgerà a Firenze”.



Il luogotenente “carica speciale” Giuseppe Catalani è stato avvicendato dal maresciallo capo Mario Forziati, 24 anni in servizio nell’Arma dei Carabinieri. L’attuale Comandante della stazione di Capraia e Limite arriva dalla stazione di Vinci.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa