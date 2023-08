Dà in escandescenza al pronto soccorso di Cisanello: interviene la polizia

Nel pomeriggio, la polizia è intervenuta all'ospedale di Cisanello su richiesta dei medici del Pronto Soccorso. Un giovane italiano, appena arrivato in ambulanza dopo essere stato trovato in uno stato di alterazione psicomotoria, stava causando problemi e agitazione. Dopo un po', è stato immobilizzato, sedato e messo sotto osservazione su una barella. Si stanno valutando la sua salute mentale e le cure necessarie. Durante l'intervento, la polizia ha sequestrato due coltelli, uno dei quali era in mano al giovane, anche se non stava minacciando nessuno. Una relazione dettagliata sull'incidente è stata inviata alla Procura della Repubblica.