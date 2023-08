Federica Pinzani in corsa per Miss Toscana: il saluto della sindaca di Empoli

Il 30 agosto un'empolese si giocherà il titolo di Miss Toscana nella serata finale di Castelfiorentino. Si chiama Federica Pinzani, gonews.it l'ha intervistata qualche giorno fa e ieri pomeriggio è stata accolta in municipio a Empoli dalla sindaca Brenda Barnini. "Ha finito il liceo a luglio e mentre si prepara per l’università ha deciso quasi per gioco di iscriversi al concorso e serata dopo serata è arrivata alla finale toscana. Come ho detto a lei non sarà quella fascia a stabilire la sua bellezza che è indiscutibile, ma le ho augurato di cuore che il suo sogno possa proseguire", ha commentato la prima cittadina in un post. Un sogno che per un'empolese del passato si è già realizzato: si trattava di Rossana Martini, Miss Italia 1946 scalzando Silvana Pampanini in finale. Martini proseguì la sua carriera come attrice-