Grosso incendio boschivo a Vibbiana, evacuate le abitazioni. Incendi anche a Palaia e nel Grossetano

Dalle ore 16 del pomeriggio, 5 squadre di operai forestali e un direttore operazioni della Unione dei Comuni della Garfagnana stanno operando su un vasto incendio che interessa bosco e vegetazione in prossimità di Vibbiana, frazione del comune di San Romano in Garfagnana (Lu).

Alcune abitazioni vicine al rogo sono state evacuate a scopo precauzionale e presidiate dai vigili del fuoco. Due elicotteri operano in zona per preservare le abitazioni ed evitare la propagazione in una zona di difficile accesso a terra.

Altri incendi si sono sviluppati a San Gervasio nel comune pisano di Palaia con intervento di un elicottero e 7 squadre di volontariato antincendio boschivo e nel grossetano in frazione Pereta di Magliano in Toscana. Qui il rapido intervento di Unione comuni Metallifere e volontariato antincendio ha scongiurato danni più importanti ad una vasta porzione di bosco.

Fonte: Ufficio Stampa