Guasto sulla rete idrica tra Anselmo e Baccaiano

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Montespertoli, oggi giovedì 24 agosto, si è verificata una interruzione idrica tra Anselmo e Baccaiano, nelle vie Del Virginio, Castiglioni e Bonsarto. L’intervento di riparazione da parte dei tecnici, al lavoro sin dalle prime ore di questa mattina, si è già concluso con esito positivo. A seguito però del concomitante svuotamento del deposito pensile “Lecci”, a partire dalle ore 11 la sospensione del servizio idrico si estenderà anche al capoluogo di Montespertoli e nelle località di Gigliola, Tresanti, Lungagnana, Mandorli e Trecento.

Considerati i tempi necessari per il successivo riempimento del deposito, il ripristino del servizio idrico, che avverrà in modo graduale nelle varie zone interessate dall'interruzione, è al momento previsto per le ore 14, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nelle ore successive. Eventuali significativi prolungamenti dell’interruzione idrica saranno resi noti con ulteriore comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa