Notte Bianca Volterra con la Bandabardò

La Notte Bianca di Volterra del 2 settembre vedrà come protagonista una delle band toscane più amate.

In quella serata si esibirà la Bandabardò con lo spettacolo “Bandabardò - Se mi rilasso collasso. Un libro suonato”

Con: Finaz, Nuto, Bachi, Orla

Il Sindaco Giacomo Santi commenta: “Abbiamo l’onore di ospitare nella nostra città questo gruppo che è stato protagonista della storia della musica italiana degli ultimi 30 anni. Sarà un grande spettacolo che accenderà la notte volterrana. Una serata di cultura e musica degna di Volterra Città Toscana della Cultura 2023”

Lo spettacolo si svolgerà alle 23.00 nella Piazza dei Priori e sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bandabardo-se-mi-rilasso-collasso-un-libro-suonato-705442526587

Il programma completo della Notte bianca si trova sulle pagine social del Comune di Volterra

1993-2023, i trent’anni di Bandabardò diventano un libro. Trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco; trent’anni di canzoni intramontabili per una delle più longeve band del panorama musicale nazionale. Ma anche un prontuario di storia della musica italiana, con quegli anni visti passare dai finestrini dei furgoni, dalle stazioni affollate, dai palchi di tutta Italia e non solo.

Nello spettacolo che li vedrà impegnati per presentare il libro, note e parole si intrecciano per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italianaattraverso il racconto di questi trent’anni di carriera, della loro esperienza e delle loro canzoni. Canzoni che hanno raccontato un mondo e una società e che per l’occasione diventano i binari sui quali corre una piccola grande storia che ne intreccia molte altre e che vale la pena riscoprire. Per il pubblico di Bandabardò sarà come tornare a casa e sfogliare l’album dei ricordi, per chi invece non c’era lo spettacolo è un’occasione per lasciarsi trasportare indietro negli anni, alla scoperta di quello che sono state la musica e la società italiana negli ultimi trent’anni.

Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere. Un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live: tredici album pubblicati (inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere), un DVD, un’autobiografia ufficiale e, in occasione dei 25 anni di carriera, una nuova versione di Beppeanna - “Se mi Rilasso Collasso” - cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Così negli anni anche la cartina geografica bardozziana si è estesa a macchia d’olio con le lunghe tournée che toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.

